PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ankara'da 2 firari FETÖ'cü yakalandı

Ankara'da FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. 7 yıldır firari olduğu belirtilen G.A ve E.A, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 19:54 Güncelleme 26 Ocak 2024, 19:55
Ankara’da 2 firari FETÖ’cü yakalandı

Ankara'da FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

2 FETÖ'CÜ YAKALANDI
Bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında arama kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen G.A. Polatlı'da, eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.A. ise Altındağ'da yakalandı. 7 yıldır firari olduğu belirtilen G.A ve E.A, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Son dakika: Bursada FETÖ operasyonu! Kesinleşmiş cezası olan FETÖcü mutfak dolabından çıktıSon dakika: Bursada FETÖ operasyonu! Kesinleşmiş cezası olan FETÖcü mutfak dolabından çıktı

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de Battal boy kriz! Battal İlgezdi ipleri kopardı: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz
Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararı sonrası Başkan Erdoğan’dan Filistin mesajı: Takipçisiyiz! Savaş suçları cezasız kalmayacak
Alper Gezeravcı uzaydan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile görüştü
SON DAKİKA