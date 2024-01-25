Galatasaray- İstanbulspor | CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Fenerbahçe'nin kazandığı hafta hata yapmamak ve puanları yeniden eşitlemek. Konuk takım ise sezonun sürprizini yapıp sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Galatasaray - İstanbulspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Barış, Nelsson, Sanchez, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem, Zaha

İstanbulspor : Alp, Okan, Mehmet, Simon, Sambissa, Muammer, Modestas, Florian, Ali, Emir, Ndao



4 KİŞİ EKSİK



Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, ameliyat ardından tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçın kadrosunda yer almayacak.

GALATASARAY İLE İSTANBULSPOR 8. RANDEVU



Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'de bugüne kadar 47 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 105 golüne, İstanbulspor 41 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

İSTANBULSPOR'A EVİNDE 1 KEZ YENİLDİ



Galatasaray, İstanbulspor'a karşı evinde oynadığı maçlarda sadece 1 kez yenildi. Sarı-kırmızılılar, sarı-siyahlıları ağırladığı 23 müsabakada 17 galibiyet elde ederken, 1 maçta mağlup oldu, 5 karşılaşmada da berabere kaldı.



SON 9 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ



Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a kaybettikten sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor ve Trabzonspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 21 müsabakada kalesinde 12 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı. EVİNDE

27 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

DAVINSON SANCHEZ SINIRDA



Galatasaray'da, İstanbulspor maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez sarı kart sınırında yer alıyor. Sanchez sarı kart görmesi durumunda 23. haftada RAMS Park'ta oynayacakları Gaziantep FK karşılaşmasında görev alamayacak.