Pep doğrusu: Okan Buruk tarih yazmaya devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdü. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takıma katıldığı geçtiğimiz sezondan bu yana 73 maçta görev yaptı. Cimbom bu maçların 54'ünü kazanırken, 10 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı kulüpte en az 20 maça çıkan çalıştırıcılar arasında en başarılı teknik direktör oldu.