Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin uzağında kalan Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek ve taraftarına Pendikspor yenilgisini unutturmak. Konuk ekip de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp kötü gidişi noktalamak istiyor.

Beşiktaş Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Beşiktaş : Mert, Svensson, Necip, Zainutdinov, Emrecan Terzi, Demir Ege, Rashica, Gedson, Tayfur, Semih, Cenk.

A. Demirspor : Shahrudin , İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Emre, Motez, Barasi.



BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ EN FARKLI GALİBİYETİ ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI



Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

RAKİBİNE LİGDEKİ SON 13 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ



Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada sahadan sadece bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

BEŞİKTAŞ 7 EKSİK BULUNUYOR



Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta milli takımlarda bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain de Adana Demirspor karşısında sahada olamayacak.