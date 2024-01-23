Angelıno çizme yolcusu: Yıldız sol beke teklif var

Galatasaray 'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı Angelino'nun Sarı-Kırmızılı takımla yollarını ayırmak üzere olduğu ileri sürüldü. Cimbom, kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı almış ve Angelino'dan kendisine kulüp bulması istemişti.

Bu gelişme üzerine kendisine kulüp arayan İspanyol sol bekin Serie A takımlarından Torino ve Sassuolo ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki sol bekin kısa süre içerisinde iki takımdan birine transfer olması bekleniyor. 27 yaşındaki sol bek, Sarı-Kırmızılı takımda forma giydiği 19 maçta 1475 dakika sahada kalıp ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.