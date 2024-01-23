SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Angelıno çizme yolcusu: Yıldız sol beke teklif var

Galatasaray’ın, kendisine kulüp bulmasını istediği Angelino’nun Torino ya da Sassuolo’ya transfer olması bekleniyor. 27 yaşındaki sol bekin kısa süre içerisinde iki takımdan birine transfer olması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ocak 2024 Güncelleme 23 Ocak 2024, 07:01
Angelıno çizme yolcusu: Yıldız sol beke teklif var

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı Angelino'nun Sarı-Kırmızılı takımla yollarını ayırmak üzere olduğu ileri sürüldü. Cimbom, kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı almış ve Angelino'dan kendisine kulüp bulması istemişti.

Bu gelişme üzerine kendisine kulüp arayan İspanyol sol bekin Serie A takımlarından Torino ve Sassuolo ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki sol bekin kısa süre içerisinde iki takımdan birine transfer olması bekleniyor. 27 yaşındaki sol bek, Sarı-Kırmızılı takımda forma giydiği 19 maçta 1475 dakika sahada kalıp ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA