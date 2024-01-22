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Zaha 2 gol, 1 asist yaptı! Galatasaray Trabzon'da 5 golle 3 puanı kaptı

Zaha 13 ve 61’de sahne aldı. Kaan 64’te müthiş attı. Enis, Trabzon’u umutlandırdı ama Kerem Aktürkoğlu, biri jeneriklik iki golle tabelayı yazdı: 1-5. Cimbom böylece zirvede F.Bahçe’yi yakaladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ocak 2024 Güncelleme 22 Ocak 2024, 07:01
Zaha 2 gol, 1 asist yaptı! Galatasaray Trabzon’da 5 golle 3 puanı kaptı

Süper Lig'de sonucu en çok merak edilen maçta Trabzonspor ile Galatasaray Papara Stadı'nda karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, 3 puanı 5 golle aldı: 1-5. 6. dakikada Zaha'nın yerden şutunda Uğurcan, topu kontrol etti.

13'te Nelsson'un uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz içeriye çevirdi, Zaha yarım voleyle topu ağlara yolladı: 0-1. 27'de Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında, Mertens'in kafa ile aşırdığı topu Zaha kafa ile tamamlamak istedi ancak top auta gitti.

30'da Zaha'nın şutu yan ağlarda kaldı. 39'da Fountas, Muslera'yı geçemedi. 45+3'te Mertens, Berat'tan topu çaldı şutunu çekti Uğurcan kurtardı. 61'de Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası içinde topu alan Zaha çaprazdan attı: 0-2. 64'te Kaan Ayhan, Zaha'dan aldığı pasla topa müthiş vurdu: 0-3. 79'da Visca'nın kornerinde Enis ağları sarstı: 1-3. 80'de Kerem Aktürkoğlu muhteşem bir plaseyle topu kaleye yolladı: 1-4. 90'da Zaha bir gol daha attı ama öncesinde Barış'ın faulü tespit edildi. 90+6'da Kerem skoru yazdı: 1-5.



7 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI
Zaha 13. dakikada maçtaki ilk golünü atarak Aralık 2011'den (5. dakika; Johan Elmander) bu yana G.Saray'ın bu deplasmandaki en erken golünü kaydetti. Fildişili futbolcu, ayrıca Cristobal Jorquera'dan (Haziran 2017) bu yana Trabzonspor deplasmanında 61'inci dakikada bordo-mavili ekibe gol atan ilk oyuncu oldu.



EN FARKLI GALİBİYET
Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde bu deplasmandaki en farklı galibiyetini aldı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar rakibine ilk kez deplasmanda 5 gol atmayı başardı.

EN AĞIR YENİLGİ
Trabzonspor, hem bu sezonun en ağır yenilgisini yaşadı hem de evinde G.Saray'dan ilk kez 5 gol yedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını oynadı.

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