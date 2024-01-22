Zaha 2 gol, 1 asist yaptı! Galatasaray Trabzon’da 5 golle 3 puanı kaptı

7 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI Zaha 13. dakikada maçtaki ilk golünü atarak Aralık 2011'den (5. dakika; Johan Elmander) bu yana G.Saray'ın bu deplasmandaki en erken golünü kaydetti. Fildişili futbolcu, ayrıca Cristobal Jorquera'dan (Haziran 2017) bu yana Trabzonspor deplasmanında 61'inci dakikada bordo-mavili ekibe gol atan ilk oyuncu oldu.





EN FARKLI GALİBİYET

Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde bu deplasmandaki en farklı galibiyetini aldı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar rakibine ilk kez deplasmanda 5 gol atmayı başardı.



EN AĞIR YENİLGİ

Trabzonspor, hem bu sezonun en ağır yenilgisini yaşadı hem de evinde G.Saray'dan ilk kez 5 gol yedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını oynadı.