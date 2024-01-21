Süper Lig'in 21. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor. Zirvenin uzağında kalan ancak Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, lider Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan ve hata yapma lüksü bulunmayan Galatasaray'ı konuk ediyor. Fırtına'da hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek. Sarı kırmızılılar ise sahadan 3 puan ile ayrılıp şampiyonluk mücadelesinde yara almamanın peşinde. Trabzonspor Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz... ▶️ TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Fountas, Enis. Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.

OKAN BURUK VE ABDULLAH AVCI 16. KEZ RAKİP



İki teknik direktör, bugüne kadar 11'i Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1'i de TFF Süper Kupası olmak üzere 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 2 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Abdullah Avcı da Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başındaydı. Buruk ile Avcı, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.





DEV DERBİDE 137. RANDEVU



Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 136 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 61 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 178, Karadeniz ekibi ise 152 kez rakip fileleri havalandırdı. Abdullah Avcı oyuncularını motive etti: Bu forma sahaya kazanmak için çıkar Abdullah Avcı oyuncularını motive etti: "Bu forma sahaya kazanmak için çıkar" LİGDE 102. MAÇ



İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 101 karşılaşmada da Galatasaray 44 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor ise 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 131, bordo-mavililer ise 115 gol attı. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.