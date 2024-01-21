Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını uyardı: "Derbide kayıp istemiyorum"

Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu 3 puan sözü aldı.
Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu 3 puan sözü aldı.
Buruk'un, "Yarışta puan kaybı yaşamamamız gerekiyor. Hepiniz kaliteli ve benim için değerli oyuncularsınız. Rakibimizin durumu bizi ilgilenmiyor. Daha önce de büyük maçlarda kazandık. Sizlerden maça iyi konsantre olmanızı istiyor ve galibiyet bekliyorum. Şampiyonluk yolunda hedefe adım adım ilerleyeceğiz. Her maçın bir final olduğunu unutmayın. Tamamen galibiyete odaklanın" dediği öğrenildi.