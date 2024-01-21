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Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını uyardı: "Derbide kayıp istemiyorum"

Aslan’ın teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını uyardı. Buruk’un, "Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyeceğiz. Puan kaybı istemiyorum" dediği belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını uyardı: Derbide kayıp istemiyorum

Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu 3 puan sözü aldı.

Buruk'un, "Yarışta puan kaybı yaşamamamız gerekiyor. Hepiniz kaliteli ve benim için değerli oyuncularsınız. Rakibimizin durumu bizi ilgilenmiyor. Daha önce de büyük maçlarda kazandık. Sizlerden maça iyi konsantre olmanızı istiyor ve galibiyet bekliyorum. Şampiyonluk yolunda hedefe adım adım ilerleyeceğiz. Her maçın bir final olduğunu unutmayın. Tamamen galibiyete odaklanın" dediği öğrenildi.

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