Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını uyardı: "Derbide kayıp istemiyorum"

Buruk'un, "Yarışta puan kaybı yaşamamamız gerekiyor. Hepiniz kaliteli ve benim için değerli oyuncularsınız. Rakibimizin durumu bizi ilgilenmiyor. Daha önce de büyük maçlarda kazandık. Sizlerden maça iyi konsantre olmanızı istiyor ve galibiyet bekliyorum. Şampiyonluk yolunda hedefe adım adım ilerleyeceğiz. Her maçın bir final olduğunu unutmayın. Tamamen galibiyete odaklanın" dediği öğrenildi.

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