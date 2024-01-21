Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerde hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak liderliğini sürdürmek ve Trabzonspor - Galatasaray derbisini rahat izlemek. Konuk ekip ise Kadıköy'de sezonun sürprizine imza atmanın peşinde.

Fenerbahçe - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Samsunspor : Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.



FENERBAHÇE SAMSUNSPOR 62. RANDEVU



İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 61 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Bu sezonun 2. haftasında Samsun'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ



Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti.

İÇ SAHA KARNESİ



Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 10 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kanarya, iç sahada rakip filelere 33 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, sahasındaki son lig maçında Konyaspor'u 7-1 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetine ulaştı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI



Süper Lig'de 20 hafta itibarıyla 53 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 18'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 57 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.