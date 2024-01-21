Akyazı’da dev kapışma: Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek!

Okan Buruk yönetimindeki Cimbom 20 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi ve 51 puanla 2. sırada. Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Aslan'da takımla çalışan ve kadroya alınan Mauro Icardi'nin durumu maç saatinde netleşecek.

Sakatlığı geçen Davinson ve cezası biten Kerem Aktürkoğlu oynayabilecek. Oliveira ile Afrika Kupası'ndaki Ziyech ve Bakambu ise kadroda yer almıyor. Fırtına'da ise Afrika Kupası'na giden Trezeguet, Onuachu ve Pepe ile sakat olan Denswil ve Orsic'in oynaması beklenmiyor. Kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok da görev alamayacak.