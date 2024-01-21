PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Akyazı'da dev kapışma: Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek!

Trabzonspor ile Galatasaray, 21. haftada bugün karşılaşacak. Zirve yarışını etkileyecek olan Akyazı’daki dev randevu, saat 19.00’da start alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
Akyazı’da dev kapışma: Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek!

Süper Lig'de 21. haftanın sonucu merakla beklenen maçında bugün Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak. Papa Park'ta 19.00'da başlayacak dev maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Okan Buruk yönetimindeki Cimbom 20 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi ve 51 puanla 2. sırada. Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Aslan'da takımla çalışan ve kadroya alınan Mauro Icardi'nin durumu maç saatinde netleşecek.

Sakatlığı geçen Davinson ve cezası biten Kerem Aktürkoğlu oynayabilecek. Oliveira ile Afrika Kupası'ndaki Ziyech ve Bakambu ise kadroda yer almıyor. Fırtına'da ise Afrika Kupası'na giden Trezeguet, Onuachu ve Pepe ile sakat olan Denswil ve Orsic'in oynaması beklenmiyor. Kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok da görev alamayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA