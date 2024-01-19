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Siyonsit futbolcu Eden Karzev soluğu İsrail'de aldı! Başakşehir kiralık göndermiş!

Başakşehir işgalci İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma destek paylaşımı yapan Eden Karzev ile yolları ayırdı. Başakşehir'den yapılan açıklamada "Kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür" ifadeleri kullandı. Siyonist Eden Karzev'in soluğu İsrail'de aldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 12:35 Güncelleme 19 Ocak 2024, 12:47
Siyonsit futbolcu Eden Karzev soluğu İsrail’de aldı! Başakşehir kiralık göndermiş!

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma destek veren eski Başakşehirli futbolcu Eden Karzev soluğu İsrail'de aldı!

Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra işgalci İsrail'e destek mesaj gönderen Sagiv Jehezkel'e tepkiler yağmasının ardından Başakşehir'in İsrailli oyuncusu Eden Karzev'den skandal bir paylaşım geldi.

Karzev siyonist bir hesabı paylaşarak şgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek paylaşımı yaptı.

Tepkilerin ardından gözaltında ifadesi alınan Karzev serbest bırakıldı.

BAŞAKŞEHİR YOLLARI AYIRDI: KARİYERİNİ YURT DIŞINDA SÜRDÜRECEK
Başakşehir dün yaptığı açıklamada siyonist Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdüreceğini duyurdu.

Başakşehir FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ocak Pazar günü, kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır.

İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek oyuncudan savunması istenmiştir.

Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür"

SOLUĞU İSRAİL'DE ALDI
Siyonist Eden Karzev'in soluğu İsrail'de aldığı öğrenildi.

TEL AVİV'E KİRALANMIŞ!
İsrail takımı Maccabi Tel Aviv, Başakşehir'den Eden Karzev'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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