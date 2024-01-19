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ÖZEL | Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk teklif!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi isimleri transfer ederken gündemdeki diğer isim Çağlar Söyüncü. Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu. Fenerbahçe'nin yıldızlarına tam 40 milyon euroluk teklif geldi. İşte detaylar...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 15:16 Güncelleme 19 Ocak 2024, 15:16
ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler tıpkı sezon başında olduğu gibi yine kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

Kanarya bu doğrultuda transfer dönemi için çalışmalarına erken başlamıştı. Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Milan'dan Rade Krunic kadroya katıldı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

GÜNDEM ÇAĞLAR!

Çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Sarı lacivertlilerin görüştüğü isim ise Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

Samet Akaydin'i Panathinaikos'a gönderen Fenerbahçe'de Serdar Aziz de Gaziantep ile oynanan lig maçında sakatlanmıştı. Kanarya'da Becao'nun da sakatlığı devam ederken Djiku ise Afrika Kupası'nda yer alıyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

Mart ayına kadar Djiku ve Becao'dan katkı beklemeyen teknik heyet, bir stoper takviyesi için daha ısrarcı. Bu nedenle Çağlar Söyüncü transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

YERLİ GOLCÜ GELECEK!

Fenerbahçe'de Umut Nayir'in Pendikspor'a transfer olmasının ardından yerli forvet takviyesi de gündeme geldi. Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

Kartal, "Yerli bir golcü takviyesi düşünüyoruz." derken gündeme Serdar Dursun ve Umut Bozok isimleri gelmişti. Kanarya'nın tasarrufunu hangi futbolcudan yana kullanacağı ise merak konusu.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE!

Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Umut Nayir'in ardından ayrılıklar da hız kazanacak. Kanarya, Emre Mor, Ryan Kent, Miha Zajc ve Miguel Crespo gibi isimlerle yolları ayırmayı planlıyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

Öte yandan Mert Hakan Yandaş ve Lincoln için de teklifler var. İki futbolcuya da Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü talip oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu da transfer görüşmelerini doğruladı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

40 MİLYON EUROLUK TEKLİF!

Fenerbahçe'nin 3 yıldızı ise bu transfer döneminde bir hayli ilgi görüyor. Kanarya'da Michy Batshuayi, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde için yüksek rakamlı teklifler var.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

Gelen haberlere göre İsmail Yüksek için Fransız kulüpleri 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Yine Oosterwolde için de 15 milyon euroluk teklifler var.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Batshuayi'nin de talipleri artıyor. Son dönemde performansını artıran Belçikalı yıldız için kulübe 10 milyon euroluk teklif geldiği öğrenildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!
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