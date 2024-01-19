Fark 1.5 milyon Euro: Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Çağlar Söyüncü’de flaş gelişme!

FIORENTINA'NIN AKLI NICOLO ZANIOLO'DA Sezon başında Galatasaray 'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Calciomercato'da yer alan habere göre; Fiorentina, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fiorentinalı yetkililerin Zaniolo'yu yakından takip ettiği belirtilen haberde, yıldız futbolcunun bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı.

MUCİZELER DOKTORU İLE ÇALIŞIYOR! Aralık ayında bireysel kuvvet çalışması sırasında oluşan kopuk nedeniyle ameliyat olan Sergio Oliveira'nın geri dönüşü beklenenden erken olabilir. Ülkesine giden Portekizli, daha önce Lucas Torreira'ya da rehabilitasyon sürecinde yardımcı olan 'Mucizeler Doktoru' Paulo Araujo ile birlikte çalışıyor. Oliveira, normal şartlara göre şubat ayında sahalara dönecek.

GENÇLER'DEN KUPA SÜRPRİZİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Başkent ekibi rakibini 2-1 yenip, tur atladı. Sürpriz bir sonuç alan Gençlerbirliği'nin gollerini 35 ve 90+4. dakikalarda Aias Osman, Kayseri'nin golünü 23'te Talha attı. Kupadaki diğer maçlarda ise Sivasspor, Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenerken, Konyaspor da Göztepe'yi 2-1 geçerek üst tura çıktı.

KARTAL'DAN MATIC BOMBASI

Ailevi sebeplerden ötürü Rennes ekibinden ayrılmaya hazırlanan Nemanja Matic'e Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi. Siyah-Beyazlılar'ın, Sırp futbolcunun transferi için Rennesli yetkililerle temas kurduğu belirtildi. Fransa'da mutsuz olan 35 yaşındaki ön liberoya Lyon'un da ilgi gösterdiği öne sürüldü. 3.5 milyon Euro güncel değeri olan futbolcu Chelsea, Manchester United ve Roma gibi takımlarda oynamıştı. Rennes'te 19 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 asist katkısı sundu.



OYNAMAK İÇİN SABIRSIZIM

Beşiktaş Fransız bek Valentin Rosier'i satın alma opsiyonuyla Nice'e kiraladı. Nice, 27 yaşındaki oyuncuyu beğenirse, 4 milyon Euro bonservisle alabilecek. Transfer sonrası konuşan Rosier, "Nice'e geldiğim için mutluyum. Oynamak için hazırım" dedi.

ANADOLU EFES BARÇA'YI YIKTI

THY Euroleague'de Anadolu Efes, Barcelona'yı 98-74 yendi. Efes'te Beaubois 21 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. İspanya ekibinde Hernangomez'in 18 sayısı ise yetmedi. Bu sonuçla Anadolu Efes, 9. galibiyetini aldı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bugün deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Maç saat 21.00'de.



BELHANDA AL SHAMAL'DA

Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki Faslı yıldız Younes Belhanda'nın yeni adresi Katar oldu. Deneyimli futbolcu, Al Shamal'a imza attı. Katar Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Al Shamal, 12 haftası geride kalan 12 takımlı ligde, 11 puanla düşme hattının bir basamak üstünde, 10. sırada yer alıyor. Belhanda, 2021 yılında transfer olduğu Adana Demirspor'da 74 maçta 19 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.

KARAMAN İMZAYI ATTI

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi. 63 yaşındaki teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Adana ekibi Süper Lig'de 29 puanla 6. sırada bulunuyor.



ASLAN ÇEYREK FİNALDE

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Polonya ekibi Enea Gorzow'a 91-85 yenilse de sayı averajıyla çeyrek finale yükseldi. Cimbom'da Vanloo 25 sayı, Smith de 19 sayı üretti.



FENER ALTIN SETLE TURLADI

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Promotey'i 3-0 yendi. Kanarya, altın seti de 15-11 kazanarak çeyrek final biletini kaptı. F.Bahçe Belçika'nın Maaseik takımıyla eşleşti.

FENER ARA VERMEDİ

Önceki akşam Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Adanaspor'u 6-0'la geçen ve adını son 16 takım arasına yazdıran lider Fenerbahçe, pazar günü Yılport Samsunspor ile evinde oynayacağı lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.



BRAVO XAVI!

Mert Hakan Yandaş, gol attığı Adanaspor maçının ardından bir gönderi paylaştı. Yeni transfer Leonardo Bonucci'nin de Mert Hakan'ın bu gönderisine "Bravo Xavi" şeklinde yorum yapması dikkat çekti.



FENER'İN GÖZÜ ERENCAN'DA

İsmail Kartal'ın "Yerli bir forvet takviyesi olabilir" sözlerinin ardından gözler Sarı-Lacivertli yönetime çevrildi. Fenerli kurmayların 21 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı için Pendikspor'un kapısını çaldığı iddia edildi. Pendikspor ile 2025 yılınının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Erencan bu sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı. 21 yaşında ve 1.88 boyunda olan Erencan, 9 kez U21 Milli Takım formasını giydi.