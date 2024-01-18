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Konyaspor-Göztepe | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, alt lig ekiplerinden Göztepe'yi konuk ediyor. Kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracağı maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 13:02 Güncelleme 18 Ocak 2024, 17:00
Konyaspor-Göztepe | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, alt lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracağı maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Ahmet Kağan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Hayrullah, Ramazan, Talha.

Gençlerbirliği: Ertuğrul, Oğuzhan Yiğit, Musa, Nzaba, Arda, Erdal, Mert, Aosman, Halit, Melih.

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI

13.00: Sivasspor-Keçiörengücü (Sivasspor 3-2'lik skorla turladı)
15.00: Kayserispor-Gençlerbirliği
17.00: Konyaspor-Göztepe
19.00: Trabzonspor-Manisa FK
21.00: Galatasaray-Ümraniyespor

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