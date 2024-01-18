Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından olan ve lider Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında bulunan Galatasaray, gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan galip ayrılıp adını üst tura yazdırmak. Konuk ekip ise kupanın en büyük sürprizini gerçekleştirmenin peşinde.



Galatasaray Ümraniyespor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER



Galatasaray : Günay, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Kerem D., Kerem A., Tete, Eyüp, Halil

Ümraniyespor : Abdulsamed, Glumac, Cavare, Mustafa, Hasan, Siraçhan, Serkan, Diniyev, Emre Demir, Uğur Kaan, Ayman.

GALATASARAY ÜSTÜN DURUMDA



Galatasaray ile Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Süper Lig'de 2 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 2'sini de sarı-kırmızılılar kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez gol sevinci yaşarken, Ümraniye de 2 gol kaydetti.

SANCHEZ DÖNDÜ!



Galatasaray'da Ümraniyespor maçı öncesinde İcardi ve Oliveira sakatlıklarından, Hakim Ziyech ile Bakambu da milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'nda olmasından dolayı kadroda yer almayacak.

Sakatlığından dolayı oynamayan Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Ümraniyespor maçında görev alıyor.