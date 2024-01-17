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ZTK 5. tur heyecanı! Gaziantep - Bodrum A Spor canlı izle

Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, devam ediyor. Kupanın 5. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Türkiye'nin Kupası'nda oynanacak tüm karşılaşmaları gün boyu takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 12:59 Güncelleme 17 Ocak 2024, 15:33
ZTK 5. tur heyecanı! Gaziantep - Bodrum A Spor canlı izle

Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, devam ediyor.

Kupanın 5. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Türkiye'nin Kupası'nda oynanacak tüm karşılaşmaları gün boyu takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Saat 15.00'te başlayan karşılaşmada Gaziantep evinde Bodrumspor'u konuk ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 5. turda kalan maçların programı şöyle:

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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