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Beşiktaş kupada turladı! İşte maçın golleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5.tur maçlarıyla devam ediyor. Kupada Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti ve son 16 turuna adını yazdırdı. Beşiktaş'ın gollerini Cenk Tosun (2), Salih Uçan ve Rebic attı.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 19:54 Güncelleme 16 Ocak 2024, 23:00
Beşiktaş kupada turladı! İşte maçın golleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5.tur maçlarıyla devam ediyor.

KARTAL KUPA’DA TURLADI

Kupada Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti ve son 16 turuna adını yazdırdı.

KARTAL KUPA’DA TURLADI

Beşiktaş'ın gollerini Cenk Tosun (2), Salih Uçan ve Rebic attı.

KARTAL KUPA’DA TURLADI

Beşiktaş'ta Svensson ilk kez Eyüpspor maçında forma giydi.

KARTAL KUPA’DA TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

KARTAL KUPA’DA TURLADI

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ante Rebic ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

KARTAL KUPA’DA TURLADI

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

KARTAL KUPA’DA TURLADI

Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha, Rashica ve Semih'i yedeğe çekti, operasyon geçiren Amir Hadziahmetovic ise kadroya dahil edilemedi.

KARTAL KUPA’DA TURLADI

Beşiktaş'ın başında ikinci maçına çıkan Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Necip, Demir Ege, Ghezzal ve Rebic'i ilk 11'de görevlendirdi.

KARTAL KUPA’DA TURLADI

GHEZZAL UZUN SÜRE SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ghezzal, son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile 30 Ekim'de oynanan maça ilk 11'de başlamış ancak sakatlığı nedeniyle 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

31 yaşındaki hücum oyuncusu, sakatlığı ve kadro dışı bırakılması gerekçesiyle 8 karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Ghezzal, bu süreçte 5 müsabakada ise sonradan oyuna dahil edilmişti.

Siyah-beyazlı ekipte Hırvat futbolcu Ante Rebic de tüm kulvarlarda 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

KARTAL KUPA’DA TURLADI

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında kadroda yer almadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.

Fransa'nın Nice takımına transfer olması beklenen Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.

KARTAL KUPA’DA TURLADI
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