Beşiktaş kupada turladı! İşte maçın golleri

Beşiktaş'ın başında ikinci maçına çıkan Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Necip, Demir Ege, Ghezzal ve Rebic'i ilk 11'de görevlendirdi.

GHEZZAL UZUN SÜRE SONRA 11'DE Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ghezzal, son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile 30 Ekim'de oynanan maça ilk 11'de başlamış ancak sakatlığı nedeniyle 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, sakatlığı ve kadro dışı bırakılması gerekçesiyle 8 karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Ghezzal, bu süreçte 5 müsabakada ise sonradan oyuna dahil edilmişti. Siyah-beyazlı ekipte Hırvat futbolcu Ante Rebic de tüm kulvarlarda 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında kadroda yer almadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi. Fransa'nın Nice takımına transfer olması beklenen Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.