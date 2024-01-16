Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı bugün başladı.
Günün son karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor.
Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasını A Spor ve Takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk.
Eyüpspor: Berke, Metehan, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir, Seslar, Melih, Mete Kaan, Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek.
EYÜPSPOR SÜRPRİZ PEŞİNDE
TFF 1. Lig'de 10 puan farkla liderliğini sürdüren Eyüpspor ise sürpriz peşinde. Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi, dördüncü turda Ankara Demirspor'u elemişti.
Beşiktaş - Eyüpspor maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.
Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Eyüpspor maçı 16 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.