Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'in konuğu oluyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp haftayı lider tamamlamak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Gaziantep Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Gaziantep : Nita, M'Bakata, Arda, Dijolobodji, N'Koulou, Furkan, Ogün, Maxim, Mustafa, Markovic, Draguş.

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Serdar, Jayden, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE İLE GAZİANTEP ARASINDA 10. RANDEVU



Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 23 golüne Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk haftasında Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alamayacak. Öte yandan transfer görüşmelerinde bulunan Samet Akaydın ile Ryan Kent'in de kadroda olması beklenmiyor.

OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA



Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor. Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ



Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 9 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 25 puan topladı. Kanarya bu performansıyla dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, son 3 deplasmanda ise 12 gol kaydetti.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI



Süper Lig'de ilk 19 hafta itibarıyla 50 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 17'sinde rakip fileleri havalandırdı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler 56 gol attı. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken aynı zamanda Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.