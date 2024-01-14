Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirveden uzak kalan Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Avrupa Kupaları iddiasını sürdürmek. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Antalyaspor Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Antalyaspor : Helton Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa.

Trabzonspor : Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis.

BAKASETAS KADRODA YOK

Trabzonspor'da adı transfer dedikodularına karışan Yunan yıldız Bakasetas, ağrıları olduğu gerekçesiyle Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Bakasetas sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı. Yıldız oyuncunun adı Süper Lig ekipleri dahil birçok takımla anılıyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER



Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 21 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler yer alıyor:



"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Enis Destan ve Poyraz Efe Yıldırım."