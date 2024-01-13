Dragovic sesleri: Beşiktaş’tan stoper harekatı!

Fernando Santos'u teknik direktörlüğe getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Girişimlerini sürdüren Siyah- Beyazlılar ile ilgili Sırp basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fernando Santos'u teknik direktörlüğe getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Girişimlerini sürdüren Siyah- Beyazlılar ile ilgili Sırp basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haberde Beşiktaş'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunmacı için Kızılyıldız'a 700 bin Euro, Dragovic'e ise senelik 1.2 milyon Euro önerdiği öne sürüldü. Dragovic'in teklifi 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek istediği ve Kızılyıldız'ın tecrübeli stoperle sezon sonuna kadar devam etmek istediği de haberin detaylarında yer aldı.
Öte yandan Beşiktaş adına görüşmelerini transfer görüşmelerini Dusko Tosic'in yürüttüğü belirtildi. Kariyerinde daha önce Austria Wien, Basel, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen, Leicester City formalarını da giyen Avusturyalı stoper, kulüp düzeyinde bugüne dek 557 resmi karşılaşmaya çıkarken 17 gol atıp 12 de asiste imza atmayı bildi.
SANTOS İLK SINAVINDA
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında bugün saat 19.00'da Karagümrük'ü konuk edecek. Yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Kara Kartal'da maç öncesi milli takımlarında bulunan Colley, Amartey ve Masuaku'nun yanı sıra sakatlığı olan Chamberlain ile kadro dışı durumdaki Rosier ve Aboubakar da maçta forma giyemeyecek.
Tecrübeli stoper Avusturya Milli Takımı ile de 100 maça çıktı. Dragovic, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.