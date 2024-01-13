Dragovic sesleri: Beşiktaş’tan stoper harekatı!

Fernando Santos'u teknik direktörlüğe getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Girişimlerini sürdüren Siyah- Beyazlılar ile ilgili Sırp basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberde Beşiktaş'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunmacı için Kızılyıldız'a 700 bin Euro, Dragovic'e ise senelik 1.2 milyon Euro önerdiği öne sürüldü. Dragovic'in teklifi 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek istediği ve Kızılyıldız'ın tecrübeli stoperle sezon sonuna kadar devam etmek istediği de haberin detaylarında yer aldı.

Öte yandan Beşiktaş adına görüşmelerini transfer görüşmelerini Dusko Tosic'in yürüttüğü belirtildi. Kariyerinde daha önce Austria Wien, Basel, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen, Leicester City formalarını da giyen Avusturyalı stoper, kulüp düzeyinde bugüne dek 557 resmi karşılaşmaya çıkarken 17 gol atıp 12 de asiste imza atmayı bildi.