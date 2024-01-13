Beşiktaş-Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak. Kara Kartal'da ayrıca yeni teknik direktör Fernando Santos ilk kez takımın başında olacak.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...



Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Siyah beyazlarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak. Kara Kartal'da ayrıca yeni teknik direktör Fernando Santos ilk kez takımın başında olacak.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Rashica, Semih, Cenk Tosun.

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre, Levent, Dresevic, Salih, Biraschi, Rohden, Kourbelis, Can, Eysseric, Güven, Lasagna.

SANTOS TARAFTARLARLA BULUŞACAK

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, bugün ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.

Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.

İÇ SAHADA SON 3 MAÇTAN PUANSIZ AYRILDI

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor deplasmanında görev yapamayan Salih Uçan, cezasını tamamladı. Tecrübeli oyuncu, Santos'un forma vermesi halinde bugünkü karşılaşmada görev yapacak.