Galatasaray’da Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur basın toplantısı düzenliyor | CANLI

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadeledeki hakem ve VAR kararlarına tepki gösteren sarı kırmızılı camiada başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve başkan vekili Erden Timur basın toplantısı düzenliyor.

ASpor CANLI YAYIN

Açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde;

Göreve geldiğimizden beri sahada kalmak ve orada devam etmek istiyoruz. Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sistematik bir şekilde olayları sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar.

"SİZ G.SARAY'DAN NE İSTİYORSUNUZ YA!"



Dün, Sivas'ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Bu maç, Süper Lig için çok önemli bir maç. Nasıl olur da Süper Lig'de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük buraya atanıyor? Analiz yaptığınızda şu ortaya çıkıyor; Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması 1.25. Sayın Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum. Ya siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz ya!

"ŞANSA BIRAKMAK İSTEMEDİKLERİ İÇİN..."



Geçen senelerde MHK'yi ve hakemleri yönetmeye çalışıyorlardı, şimdi sosyal medyayı yönetmeye çalışıyorlar. Açılar arayıp bulup, o açılardan kendilerine mağduriyet yaratmak. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Düşünmedikleri şeyler de oluyor, göreve geldiğimiz ilk sene bizim şampiyon olmamızı beklemiyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için böyle çalışıyorlar.

ÖZBEK'TEN F.BAHÇE VE ALİ KOÇ'A GÖNDERME



Holigan yorumcularla insanlara saldırmaya çalışıyorlar. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimizde şampiyon olacağımızı düşünmüyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar. Dünya spor tarihindeki ilk kez bir spor kulübü başkanı 'Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak. Samimiysen açıkla! Böyle açıklama olmaz. Galatasaray'da böyle bir açıklama yapan başkan bir saniye görevde duramaz.

"BİZ BAŞKALARINA BENZEMEYİZ"



Doğru yolda olanın kimseden korkusu olmaz. Galatasaray demek, adalet ve doğru için sonuna kadar mücadele etmektir. Biz bundan vazgeçmeyiz. Biz Galatasarayız! Biz de başkaları gibi hakem tokatlamayı, fotoğraf çekmeyi, onları rahatsız etmeyi mi konuşalım? Bu toplumun gerilmesini önemsemeyenler bunları yapanlardır. Bu camia tarihi boyunca kendisine yakışanı yaptı. Biz başkalarına benzemeyiz.

"GÜNDEMİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Biz ve arkadaşlarım buradayız. Bizim olduğumuz yerde kimse bunları konuşamaz. Algı yaratmaya çalışanlar, 2024 Haziran'daki seçim öncesi yine algı peşinde koşuyor. Gündemimizde bizim seçim yok. Mayıs'ta şampiyon olmak bizim gündemimiz.