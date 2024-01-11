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Trabzonspor-Samsunspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Avrupa kupaları hedefini sürdürmek. Konuk ekip ise dev rakibi karşısında sahasından puanla ayrılmak istiyor. Trabzonspor-Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 19:01 Güncelleme 11 Ocak 2024, 19:48
Trabzonspor-Samsunspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor.

Trabzonspor sahasında Samsun ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Avrupa kupaları hedefini sürdürmek.

Konuk ekip ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Trabzonspor-Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor:Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu

Samsunspor:Okan, Soner, Satka, Alim, Haluk, Bennasser, Taylan, Muhammed, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

SAMSUN MAÇLARINI SEVİYOR

Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde 12 ve üzeri sayıda konuk ettiği takımlar arasında en çok galibiyeti bugünkü rakibi Samsunspor'a karşı aldı. Fırtına, kırmızı-beyazlılara karşı 25 karşılaşmadan 21 galibiyet çıkardı. 2'şer defa da beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

4 EKSİK VAR

Fırtına'da bu randevu öncesinde 4 futbolcu yok. Mislav Orsic ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları devam ediyor. Mısırlı Mahmoud Trezeguet ile Fildişili Nicolas Pepe ise Afrika Kupası için ülke milli takımlarına katılmışlardı.

SAMSUNSPOR'DA 5 OYUNCU YOK

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor'da bugünkü maç öncesinde 5 eksik göze çarpıyor. Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler Afrika Kupası için takımdan ayrıldılar. Mickael Tirpan da eşi rahatsız olduğu için izinli. Gaeten Laura da sakat. Zeki Yavru'nun sakatlığı geçti.

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