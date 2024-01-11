Süper Lig'de heyecan 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.



Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Fenerbahçe'nin kazandığı hata hata yapmamak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Sivasspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

11'LER BELLİ OLDU

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Camara, Aladdin, Uğur, Hakan, Charisis, Kvet, Barrow, Koita.

Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem, Halil.



GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bugünkü maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Sacha Boey, ağrıları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı kart cezası biten Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda bugün sahadaki yerlerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON 6 MAÇTA MAĞLUBİYET YAŞAMADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 maçında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor,

VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

SİVASSPOR'DA TEK EKSİK

Ligde geride kalan haftalarda 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Sivasspor 24 puan topladı.

Sivas temsilcisinde sarı kart cezalısı Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, bugün karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor-Galatasaray maçı bugün BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak

Karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak.