Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta erteleme maçları doğrultusunda lider Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp liderliğini sürdürmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde.

Fenerbahçe Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, King, Szymanski, Dzeko.

Konyaspor : Deniz, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan

CRESPO ÇIKARILDI!



Fenerbahçe'de maça 11'de başlayacağı açıklanan Miguel Crespo, son dakika değişikliği ile yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Portekizlinin arka adalesinde sorun yaşadığı öğrenildi.



CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR



Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları sona erdi. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Konyaspor maçında sahada olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

SAVUNMADA ZORUNLU ROTASYON SÜRÜYOR



Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürecek.