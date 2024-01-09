Trabzonspor Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle yükselişe geçti

Trabzonspor'da ligin 9. haftasında göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, söz konusu 10 maçta sadece bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. 6 maçtan ise galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor'da ligin 9. haftasında göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, söz konusu 10 maçta sadece bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. 6 maçtan ise galibiyetle ayrıldı.
Kendisinden önce oynanan 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan toplayan Trabzonspor'u 7. sıradan alıp 3. basamağa kadar tırmandıran teknik adam Abdullah Avcı, ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray ile aradaki puan farkını da eritti.
Tecrübeli çalıştırıcı göreve başladığında Trabzonspor, Fenerbahçe'den 12, Galatasaray'dan ise 10 puan gerideydi. Abdullah Avcı'nın görevde olduğu 10 lig maçı baz alındığında ise Galatasaray ile aradaki puan farkı sadece 4, Fenerbahçe ile ise aradaki puan farkı 2 olarak dikkat çekti.
Abdullah Avcı kendi döneminde ilk iki sırada yer alan takımlar ile aradaki puan farkını eritse de genel puan tablosuna bakıldığında Fenerbahçe ve Galatasaray ile aradaki puan farkı 14 olarak dikkat çekti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanıp ligi en kötü 3. sırada tamamlamak istiyor.