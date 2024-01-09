Trabzonspor Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle yükselişe geçti

Trabzonspor'da ligin 9. haftasında göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, söz konusu 10 maçta sadece bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. 6 maçtan ise galibiyetle ayrıldı.

Kendisinden önce oynanan 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan toplayan Trabzonspor'u 7. sıradan alıp 3. basamağa kadar tırmandıran teknik adam Abdullah Avcı, ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray ile aradaki puan farkını da eritti.