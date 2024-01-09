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Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçının 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 18:53 Güncelleme 09 Ocak 2024, 19:10
Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçının 11’leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR:

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Semih, Cenk



BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak..

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