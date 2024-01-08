Abdülkerim Bardakcı sahne aldı! Galatasaray’ı 3 puana taşıdı

Galatasaray 7 eksikle Konyaspor'u konuk etti. 10'da Mertens'in ortasına Nelsson kafayı vurdu, top kaleci Deniz'de kaldı. 15'te Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu auta gitti.
Galatasaray 7 eksikle Konyaspor'u konuk etti. 10'da Mertens'in ortasına Nelsson kafayı vurdu, top kaleci Deniz'de kaldı. 15'te Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu auta gitti.
17'de Kerem Aktürkoğlu'nun şutu auta çıktı. 20'da Zaha'nın sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi. 27'de Kerem Demirbay'ın frikik vuruşunu Deniz çıkardı. 33'te Mertens'in şutunu Deniz kurtardı. 47'de Zaha'nın çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu altıpas çizgisi önünde şutunu auta gönderdi.
63'te Kerem Demirbay'ın ortasına harika bir vole vuran Abdülkerim Bardakcı fileleri sarstı: 1-0. 68'de Nelsson'un kafa vuruşu direkten döndü. 90'da Kaan'ın şutu kaleciden döndü, Zaha tamamladı: 2-0. 90+3'te Eyüp Aydın'ın ortasına Abdülkerim vurdu: 3-0.
EN GOLCÜ STOPER ABDÜLKERİM
Aslan'a dün Konyaspor karşısında altın değerinde 3 puanı getiren isimlerin başında Abdülkerim Bardakcı yer aldı. 29 yaşındaki stoper, müthiş bir vole vurdu ve 1. sınıf santrfor golü attı. Takımının 3. golünü de atan milli futbolcu 2020/21'den bu yana 13 kez fileleri sarstı ve Süper Lig'in en skorer stoperi olmayı başardı.
AHMET ÇALIK UNUTULMADI
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık unutulmadı. Abdülkerim attığı golün ardından üzerinde Ahmet'in olduğu tişörtü kameralara gösterdi.
26 MAÇTIR YENİLMİYOR
Dün zorlanmasına rağmen Konya engelini aşan Galatasaray evinde 26 maçtır lig yenilgisi yaşamıyor.
ASLANTEPE'DEN ÇIKIŞ YOK!
G.Saray ligde Aslantepe'de 9 maça çıktı ve tamamını kazandı. Sarı- Kırmızılılar 27 puan toplayarak Süper Lig'in en iyi iç saha performansını elde etti. Cimbom dışında evinde puan kaybetmeyen takım yok.