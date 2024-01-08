Abdülkerim Bardakcı sahne aldı! Galatasaray’ı 3 puana taşıdı





EN GOLCÜ STOPER ABDÜLKERİM

Aslan'a dün Konyaspor karşısında altın değerinde 3 puanı getiren isimlerin başında Abdülkerim Bardakcı yer aldı. 29 yaşındaki stoper, müthiş bir vole vurdu ve 1. sınıf santrfor golü attı. Takımının 3. golünü de atan milli futbolcu 2020/21'den bu yana 13 kez fileleri sarstı ve Süper Lig'in en skorer stoperi olmayı başardı.