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Arda Güler ilk 11'de! Real Madrid- Arandina maçında ilk düdük çaldı

Arda Güler'in yarın İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında ilk 11'deki yerini aldı. Genç yıldızın da yer aldığı Real Madrid- Arandina maçını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 21:57 Güncelleme 06 Ocak 2024, 23:36
Arda Güler ilk 11’de! Real Madrid- Arandina maçında ilk düdük çaldı

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.

▶️ARANDİNA REAL MADRİD MAÇI CANLI 📺





Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı.



Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler'in yarın İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında ilk sürelerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.



ARDA GÜLER 11'DE

Aradina:

Real Madrid 11: Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Garcia, Nino Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu




"İLK 11 BAŞLAYABİLİR"
Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'i yarın ilk 11'de sahaya sürebileceğini açıkladı.

Ancelotti, Arda için son olarak şunları söyledi: Arda Güler çok iyi, çok sakin ve geri döndüğü için çok mutlu. Arda konusunda sakin ve huzurlu olun. Arda 18 yaşında ve Real Madrid için çok önemli bir oyuncu olacak.



ZEMİN ENDİŞELENDİRDİ
Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler'in söz konusu maçta forma giyeceği aktarılırken, Arandina'nın zemini endişe yarattı.

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