



ARDA GÜLER 11'DE



Aradina:



Real Madrid 11: Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Garcia, Nino Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu







"İLK 11 BAŞLAYABİLİR"

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'i yarın ilk 11'de sahaya sürebileceğini açıkladı.



Ancelotti, Arda için son olarak şunları söyledi: Arda Güler çok iyi, çok sakin ve geri döndüğü için çok mutlu. Arda konusunda sakin ve huzurlu olun. Arda 18 yaşında ve Real Madrid için çok önemli bir oyuncu olacak.