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Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirveden uzak kalan Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Ankaragücü Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 18:01 Güncelleme 06 Ocak 2024, 18:56
Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirveden uzak kalan Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.

Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Ankaragücü Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Ankaragücü : Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali Kaan, Efkan, Morutan, Renaldo Cephas, Macheda.

Trabzonspor : Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu.


TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Karşılaşmanın son çalışmasını bugün tamamlayacak olan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe dışında eksik bulunmuyor.


EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ YOK

MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.

ANKARAGÜCÜ'NDE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ forma giyemeyecek.

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