Ziyech’in yerine Isaksen: Faslı yıldızla yollarını ayıracak olan Galatasaray yeni bir Viking peşinde!

Çabukluğuyla dikkat çeken genç yeteneğin Lazio ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Galatasaray Yönetimi'nin Lazio'ya kiralama teklifi yapacağı ve satın alma opsiyonu için de 8 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

KESİNLİKLE G.SARAY İLE SORUN YOK

G.Saray'da Yusuf Demir'in devre arasında Basel'den Florya'ya döneceği iddia edildi. Genç yıldızın menajeri Emre Öztürk de son günlerde ortaya atılan iddialarla ilgili olarak "Yusuf'un G.Saray ile sorunu yok. Ödemelerini alıyor, problem yok" diye konuştu.



YUSUF ÖZDEMİR'DEN TRANSFER SİNYALİ

Adı Galatasaray ile anılan Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Yusuf Özdemir açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, "Galatasaray ve Trabzonspor'un benimle ilgilendiğine dair bana haberler geldi. Bir gün Alanyaspor'a iyi bir bonservis kazandırarak gitmek istiyorum. Böyle takımların ilgilendiğini duyunca insan daha motive oluyor. İsmimin büyük takımlarla anılması güzel ve herkesin hayal ettiği şeyler" dedi.