Fenerbahçe ile Milan masada: Rade Krunic için fark 3 milyon Euro teklif

Sezon başında kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'te istediğini alamayan Fenerbahçe, Boşnak futbolcu için yeniden girişimlere başlamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği, Edin Dzeko'nun da ikna ettiği orta saha oyuncusu için kulübü Milan ile de görüşmeler başladı.

Forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu için Kanarya'nın 3 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bu rakamın üstüne çıkmak istemiyor. Milan ise 30 yaşındaki ön libero için 6 milyon Euro talep etti.