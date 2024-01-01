Kartal’a transfer tavsiyesi! Beşiktaş, Portekizli yıldızı gündemine aldı ilk takviye orta sahaya

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün son olarak Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio olması bekleniyor. Fransız çalıştırıcı ile önceki gün Monaco'da bir görüşme gerçekleştiren 2. Başkan Hüseyin Yücel'in tecrübeli çalıştırıcı ile her konuda anlaşma sağladığı belirtilmişti.







Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen tecrübeli çalıştırıcının yönetimden orta saha için bir transfer istediği öğrenildi. 57 yaşındaki çalıştırıcının Rennes'de birlikte çalıştığı Portekizli orta saha Xeka'nın ismini yönetime verdiği ve şu anda kulüpsüz durumda bulunan 29 yaşındaki yıldızın transfer edilmesini istediği ifade edildi.