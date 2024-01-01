Kartal’a transfer tavsiyesi! Beşiktaş, Portekizli yıldızı gündemine aldı ilk takviye orta sahaya

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün son olarak Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio olması bekleniyor. Fransız çalıştırıcı ile önceki gün Monaco'da bir görüşme gerçekleştiren 2. Başkan Hüseyin Yücel'in tecrübeli çalıştırıcı ile her konuda anlaşma sağladığı belirtilmişti.
Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen tecrübeli çalıştırıcının yönetimden orta saha için bir transfer istediği öğrenildi. 57 yaşındaki çalıştırıcının Rennes'de birlikte çalıştığı Portekizli orta saha Xeka'nın ismini yönetime verdiği ve şu anda kulüpsüz durumda bulunan 29 yaşındaki yıldızın transfer edilmesini istediği ifade edildi.
BİREYSEL ÇALIŞIYOR
Geçen sezon Lille'den Rennes'e transfer olan yıldız isim sezon başında takımdan ayrılmıştı. Yıldız futbolcunun sezon başından bu yana bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Siyah-Beyazlılar'da Genesio'nun takımın başına geçmesinden sonra Xeka için temasların hızlanacağı belirtildi. Xeka'nın da- Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer aldı.