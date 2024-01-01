SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kartal'a transfer tavsiyesi! Beşiktaş, Portekizli yıldızı gündemine aldı ilk takviye orta sahaya

Beşiktaş’ın yeni hocası olması beklenen Genesio’nun yönetimden Rennes’den eski öğrencisi Xeka’nın transfer edilmesini istediği öğrenildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:01
Kartal’a transfer tavsiyesi! Beşiktaş, Portekizli yıldızı gündemine aldı ilk takviye orta sahaya

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün son olarak Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio olması bekleniyor. Fransız çalıştırıcı ile önceki gün Monaco'da bir görüşme gerçekleştiren 2. Başkan Hüseyin Yücel'in tecrübeli çalıştırıcı ile her konuda anlaşma sağladığı belirtilmişti.




Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen tecrübeli çalıştırıcının yönetimden orta saha için bir transfer istediği öğrenildi. 57 yaşındaki çalıştırıcının Rennes'de birlikte çalıştığı Portekizli orta saha Xeka'nın ismini yönetime verdiği ve şu anda kulüpsüz durumda bulunan 29 yaşındaki yıldızın transfer edilmesini istediği ifade edildi.

BİREYSEL ÇALIŞIYOR
Geçen sezon Lille'den Rennes'e transfer olan yıldız isim sezon başında takımdan ayrılmıştı. Yıldız futbolcunun sezon başından bu yana bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Siyah-Beyazlılar'da Genesio'nun takımın başına geçmesinden sonra Xeka için temasların hızlanacağı belirtildi. Xeka'nın da- Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA