Sergen Yalçın sesleri! Süper Lig’e dönüyor

LİG VE TÜRKİYE KUPASI Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazandı. Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon oldu ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

SERGEN DİNLENMEYİ TERCİH ETTİ Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan Siyah-Beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.

Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz herhangi bir takımın başına geçmedi.

SERGEN YALÇIN SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

İsmi yeniden Beşiktaş'la anılmaya başlayan Sergen Yalçın'ın yeni adresi ise Adana Demirspor oldu. Sabah'ın haberine göre Patrick Kluivert sonrası arayıştaki Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi.