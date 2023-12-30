Sergen Yalçın sesleri! Süper Lig’e dönüyor

1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı ve başarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldı.
SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI: AYRILDIKTAN SONRA TEKLİFLER ALDIM
Geçtiğimiz aylarda bir programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı:
"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım."
BEŞİKTAŞ'TAN SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Hatayaspor maçının ardından "Sergen Yalçın gündemde mi?" sorusuna "Hocaların arasında Sergen Yalçın da var... İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" cevabını vermişti.
Teknik direktörle ilgili Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ise "Sergen Yalçın zaten doğal aday. Görüşme yapmadık. Görüşürsek anlaşırız" demişti.