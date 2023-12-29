Takımlar Türkiye’ye dönüyor! TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den ortak açıklama: İleri bir tarihe ertelenmiştir

Son dakika haberleri... Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için ikim takımda stadyuma gelmedi.

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GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görüşme halinde.



FUTBOLCULARA MAÇIN OYNANMAYACAĞI TEBLİĞ EDİLDİ, MALZEMECİLER STATTAN AYRILDI

Öte yandan Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı da tebliğ edildi. Süper Kupa finali için stadyumda bulunan, Galatasaray'ın malzemecileri stattan ayrıldı.





Öte yandan Galatasaray çalışanlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldı.



MAÇ İPTAL EDİLDİ

A Spor'un haberine göre Süper Kupa finali maçı iptal edildi.

STADYUM YÖNETİMİNDEN SKANDAL

Türk taraftarlar İstiklal Marşı söylediği sırada stadyum yönetimi İstiklal Marşımızı bastırmaya çalıştı.

ORTAK BİLDİRİ GELDİ

Olay sonrası ortak açıklama Fenerbahçe'nin resmi X hesabından geldi. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak bildirisinde;

Kamuoyuna duyurulur



Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması… pic.twitter.com/HEaXvn5v4F — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 29, 2023

"Kamuoyuna duyurulur

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.