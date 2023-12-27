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Hoca adaylarını ikiye indiren Beşiktaş'ta Fransız çalıştırıcı bir adım önde gözüküyor

Siyah-Beyazlılar teknik adam konusunda son viraja girdi. Başkan Arat, Bruno Genesio ile anlaşma noktasına geldi. Sergen Yalçın’la yapılacak son görüşmenin ardından karar verilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Hoca adaylarını ikiye indiren Beşiktaş’ta Fransız çalıştırıcı bir adım önde gözüküyor

Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu bu hafta içinde çözüme kavuşacak gibi... Siyah-Beyazlılar teknik adam listesini 2'ye indirdi. Yabancı hoca olarak son olarak Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio ismi ön plana çıkarken yerli aday olarak Sergen Yalçın ismi gündemde.


Geçtiğimiz hafta Monaco'da Fransız teknik adamla görüşen başkan Hasan Arat'ın tecrübeli çalıştırıcı ile ilgli belli bir noktaya geldiği öğrenildi. 1,5+1 yıllık kontrat ve yıllık 3 milyon Euro maaş önerilen Genesio'nun teklife olumlu yaklaştığı fakat son kararını vermek için yönetimden süre istediği öğrenildi. Kara Kartal'ın gündeminde yer alan diğer aday ise Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan başarılı hoca yeniden yönetimin gündeminde. Sergen hocanın da Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba''dan dolayı ikinci kez Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Fakat Hasan Arat'ın ilk tercihinin Bruno Genesio olduğu, Fransız hoca ile anlaşma sağlanamaması durumunda Yalçın için girişimlerin hız kazanacağı ifade ediliyor.

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