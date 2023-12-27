Hoca adaylarını ikiye indiren Beşiktaş’ta Fransız çalıştırıcı bir adım önde gözüküyor

Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu bu hafta içinde çözüme kavuşacak gibi... Siyah-Beyazlılar teknik adam listesini 2'ye indirdi. Yabancı hoca olarak son olarak Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio ismi ön plana çıkarken yerli aday olarak Sergen Yalçın ismi gündemde.



Geçtiğimiz hafta Monaco'da Fransız teknik adamla görüşen başkan Hasan Arat'ın tecrübeli çalıştırıcı ile ilgli belli bir noktaya geldiği öğrenildi. 1,5+1 yıllık kontrat ve yıllık 3 milyon Euro maaş önerilen Genesio'nun teklife olumlu yaklaştığı fakat son kararını vermek için yönetimden süre istediği öğrenildi. Kara Kartal'ın gündeminde yer alan diğer aday ise Sergen Yalçın...