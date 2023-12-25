Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da atacak: Süper Lig’in en iyileri ödüllerini alacak

TURKUVAZ MEDYA SPOR ZİRVESİ
25 Aralık 2023 – TURKUVAZ MEDYA MERKEZİ
10:00 – 10:10 MC Sunuş Sn. Ezgi Toper
10:10 – 10:20 Açılış Konuşması Sn. Tahsin Ender Bilgin A Spor Yayın Koordinatörü
10:20– 10:40 Özel Konuk Sn. Dr. Osman Aşkın Bak T.C. Gençlik ve Spor Bakanı
10:40– 11:10 Özel Oturum Kadın Futbolu
Moderatör Sn. Yasemin Yıldırım Sabah Gazetesi Spor Editörü
Konuk Sn. Necla Güngör Kıragası Kadın Milli Takım Teknik Direktörü
Sn. Yağmur Uras Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı
11:10-11:20 Özel Sunum Kadın Futboluna Yatırım
Sn. Değer Kurtaslanoğlu Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar, Başkan Yardımcısı
Didem Karagenç Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı
11:20-12:00 Özel Oturum Voleybol Ülkesi Türkiye
Moderatör Sn. Melike Çelik A Spor Programcısı
Konuk Sn. Mehmet Akif Üstündağ Türkiye Voleybol Fed. Başkanı
Sn. Tankut Turnaoğlu P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı
12:00-12:05 MC Sunuş Sn. Ezgi Toper – Sn. Cüneyt Şen
12:05 – 12:20 FOTOMAÇ Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni Açılış Konuşması
Sn. Zeki Uzundurukan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
12:20-14:20 Ödül Töreni
14:20 A Spor Ziraat Türkiye Kupası Özel Ödülü Takdimi
14:30 Kapanış