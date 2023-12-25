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Kadıköy'deki dev derbide ne futbol ne gol ne de heyecan vardı! F.Bahçe ve G.Saray puanları paylaştı

Kadıköy’deki buluşmada futbol adına büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Topun 43 dakika oyunda kaldığı, tek isabetli şutun 70’de çekildiği derbiden kazanan çıkmadı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:00
Kadıköy’deki dev derbide ne futbol ne gol ne de heyecan vardı! F.Bahçe ve G.Saray puanları paylaştı

Süper Lig'de ilk yarının en önemli maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Maç başladığı gibi 0-0 berabere bitti. 27'de Abdülkerim'in kafayla indirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Kerem Demirbay'ın şutu auta gitti.

29'da Crespo'nun şutu üstten farklı şekilde dışarı çıktı. 43'te Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma topu kafayla uzaklaştırdı, Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farklı auta gitti.

SZYMANSKI GOLE YAKLAŞTI
49'da Ziyech'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Demirbay yine topu üstten auta attı. 61. dakikada Szymanski ceza sahası yayından sert plase vurdu top az farkla Muslera'nın sağından dışarıya çıktı.

70. dakikada Ziyech'in sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı. 71. dakikada King'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak taraftan oyun alanını terk etti. 77'de Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde Abdülkerim'in kafa vuruşunu Livakovic oyun alanının dışına çeldi.



DİBE VURDULAR!
Dün gece büyük beklentiyle başlayan derbide futbolseverler tarihi bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe ve Galatasaray hem sezonun en kötü futbolunu hem de en silik hücum performansını sergiledi. Haftaya averajla lider giren Sarı- Lacivertliler hiç isabetli şut çekemezken, gol beklentisi sadece 0,2 olarak gerçekleşti.

Sarı- Kırmızılılar'da da tablo çok farklı değildi. Galatasaray sadece 70. dakikada Hakim Ziyech'le 1 isabetli şut bulabilirken, gol beklentisi 0,4 olarak gerçekleşti. Ezeli rakiplerin net gol pozisyonu bulamadan bitirdiği derbi, futbol tarihimize geçti. Kadıköy'de tribünleri dolduran taraftarlar stattan çok büyük bir hayal kırıklığı ile ayrıldı.



YILDIZLAR SUSKUN KALDI
Dev derbide gözler iki takımın da ligin de en golcü isimleri Edin Dzeko ile Mauro Icardi'deydi. Ancak iki isim de beklentilerin altında kaldı. İki futbolcu bırakın gol atmayı isabetli şut bile çekemedi. Icardi, ilk yarıda Osayi'den seken topla ceza sahasında buluşmasına rağmen kaybetti. Arjantinli ikinci yarıda da birkaç kez topla buluştu fakat gol fırsatı yaratamadı. Bosna Hersekli santrforun da Icardi'den fazlası yoktu. İki isim de büyük hayal kırıklığı yarattı.

BİZİM İÇİN ÇOK SAKİN BİR MAÇTI
Aslan'ın kaptanı Fernando Muslera, "Hem Livakovic hem de benim adıma çok sakin bir maç geçti. İkimiz de bir iki kurtarış yaptık. Kapalı savunmayı başarıyla yapınca böyle oluyor. Maçın genelinde oyunun hakimi bizdik ama golü bulamadık" ifadelerini kullandı.

FAUL REKORU KIRDILAR!
Derbide Fenerbahçe 26, Galatasaray ise 19 faul yaptı. Toplam faul, 2014-15 sezonundan bu yana iki takım arasında oynanan maçlardaki rekor sayı oldu.

MÜTHİŞ BİR ATMOSFER VARDI
G.Saray'da sahanın başarılı isimlerinden Kerem Demirbay, "Kariyerimdeki en müthiş atmosferlerden birini oynadım. Güzel bir maç oldu. Kazanmaya gelmiştik. Birkaç iyi şans bulduk ama olmadı" diye konuştu.

ŞİMDİ GÖZLER SÜPER KUPA'DA
Süper Lig derbisinde golsüz beraberlikle sahadan ayrılan ezeli rakipler cuma günü Süper Kupa'da karşılaşacak.

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