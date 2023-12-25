Kadıköy’deki dev derbide ne futbol ne gol ne de heyecan vardı! F.Bahçe ve G.Saray puanları paylaştı

Süper Lig 'de ilk yarının en önemli maçında Fenerbahçe , Galatasaray 'ı konuk etti. Maç başladığı gibi 0-0 berabere bitti. 27'de Abdülkerim'in kafayla indirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Kerem Demirbay'ın şutu auta gitti.





DİBE VURDULAR!

Dün gece büyük beklentiyle başlayan derbide futbolseverler tarihi bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe ve Galatasaray hem sezonun en kötü futbolunu hem de en silik hücum performansını sergiledi. Haftaya averajla lider giren Sarı- Lacivertliler hiç isabetli şut çekemezken, gol beklentisi sadece 0,2 olarak gerçekleşti.

Sarı- Kırmızılılar'da da tablo çok farklı değildi. Galatasaray sadece 70. dakikada Hakim Ziyech'le 1 isabetli şut bulabilirken, gol beklentisi 0,4 olarak gerçekleşti. Ezeli rakiplerin net gol pozisyonu bulamadan bitirdiği derbi, futbol tarihimize geçti. Kadıköy'de tribünleri dolduran taraftarlar stattan çok büyük bir hayal kırıklığı ile ayrıldı.