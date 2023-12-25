Kadıköy’deki dev derbide ne futbol ne gol ne de heyecan vardı! F.Bahçe ve G.Saray puanları paylaştı

Süper Lig'de ilk yarının en önemli maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Maç başladığı gibi 0-0 berabere bitti. 27'de Abdülkerim'in kafayla indirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Kerem Demirbay'ın şutu auta gitti.
29'da Crespo'nun şutu üstten farklı şekilde dışarı çıktı. 43'te Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma topu kafayla uzaklaştırdı, Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farklı auta gitti.
SZYMANSKI GOLE YAKLAŞTI
49'da Ziyech'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Demirbay yine topu üstten auta attı. 61. dakikada Szymanski ceza sahası yayından sert plase vurdu top az farkla Muslera'nın sağından dışarıya çıktı.
70. dakikada Ziyech'in sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı. 71. dakikada King'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak taraftan oyun alanını terk etti. 77'de Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde Abdülkerim'in kafa vuruşunu Livakovic oyun alanının dışına çeldi.
DİBE VURDULAR!
Dün gece büyük beklentiyle başlayan derbide futbolseverler tarihi bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe ve Galatasaray hem sezonun en kötü futbolunu hem de en silik hücum performansını sergiledi. Haftaya averajla lider giren Sarı- Lacivertliler hiç isabetli şut çekemezken, gol beklentisi sadece 0,2 olarak gerçekleşti.
Sarı- Kırmızılılar'da da tablo çok farklı değildi. Galatasaray sadece 70. dakikada Hakim Ziyech'le 1 isabetli şut bulabilirken, gol beklentisi 0,4 olarak gerçekleşti. Ezeli rakiplerin net gol pozisyonu bulamadan bitirdiği derbi, futbol tarihimize geçti. Kadıköy'de tribünleri dolduran taraftarlar stattan çok büyük bir hayal kırıklığı ile ayrıldı.