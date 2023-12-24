Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Fenerbahçe, aynı puandaki rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

Kadıköy'de oynanan maç her zaman olduğu gibi yine nefesleri kesecek. İki takımda da hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp hem liderliği kazanmak hem de Süper Kupa maçı öncesi psikolojik üstünlük sağlamak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



FENERBAHÇE : Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İrfan, Crespo, Tadic, Szymanski, Cengiz, Dzeko

GALATASARAY : Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.





FRED VE MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI



Trendyol Süper Ligin 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 4-3'lük galibiyet elde ederken, müsabakayı 9 kişi tamamladı. Müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde ceza sınırında yer alan oyuncular. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmesi halinde İstanbulspor ile oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek.



GALATASARAY TARAFTARI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE!



İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçında Galatasaray taraftarı da Ülker Stadyumu'nda yerini aldı. Karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaray taraftarı yer alıyor.

İLK GOL ÖNEMLİ



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 29 yılı kapsayan son 60 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 60 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 60 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇERSE PUAN VERMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği tüm müsabakaları galibiyetle tamamladı.

Ligde şu ana dek 16 müsabakaya çıkan ve bunların 14'ünden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm müsabakaları kazandı.

Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçlardan Antalyaspor ve Karagümrük müsabakalarını galibiyetle tamamlarken, Trabzonspor'a ise mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, tek beraberliğini ise gol atamadığı Adana Demirspor maçında yaşadı.

GALATASARAY'DAN DA BENZER PERFORMANS

Galatasaray, Trendyol Süper Ligde bu sezon ilk golü bulduğu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde rakip fileleri havalandırdığı 14 müsabakanın tamamını kazanmayı bildi.

Kalesinde ilk golü gördüğü MKE Ankaragücü maçını çevirmeyi bilen sarı-kırmızılılar, mağlup duruma düştüğü maçlar içinde sadece Hatayspor'a yenildi.