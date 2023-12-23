Trabzonspor-Başakşehir | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig 'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Ba şakşehir, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.





TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK



Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak.