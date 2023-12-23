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Trabzonspor-Başakşehir | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 18:01 Güncelleme 23 Aralık 2023, 18:49
Trabzonspor-Başakşehir | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.



İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Abeid, Serdar, Pelkas, Figueiredo, Piatek



TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak.

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