Trabzonspor-Başakşehir | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Abeid, Serdar, Pelkas, Figueiredo, Piatek
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak.