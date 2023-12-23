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Trabzonspor Başakşehir beIN Sports 1 CANI İZLE! Trabzonspor - Rams Başakşehir maçı kesintisiz, şifresiz, bedava, full HD canlı yayın linki

Türkiye'nin en heyecanlı ligi olan Trendyol Süper Lig'de büyük bir mücadele daha yaşanacak. Trabzonspor ile Başakşehir, futbol severleri ekran başına kilitleyecek bir maç için karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadele öncesinde, Trabzonspor cephesinde 3 futbolcunun maçta süre alamayacak olması, takımların muhtemel 11'leri ve maçın hakemi gibi detaylar futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 18:28 Güncelleme 23 Aralık 2023, 18:28
Trabzonspor Başakşehir beIN Sports 1 CANI İZLE! Trabzonspor - Rams Başakşehir maçı kesintisiz, şifresiz, bedava, full HD canlı yayın linki

Kritik maçın yönetimini deneyimli hakem Volkan Bayarslan üstlenecek. Heyecanın dorukta olacağı bu müsabakayı izlemek isteyenler, maçın yayın saati ve kanalı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ousseyneu, Lima, Abeid, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek

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