Kritik maçın yönetimini deneyimli hakem Volkan Bayarslan üstlenecek. Heyecanın dorukta olacağı bu müsabakayı izlemek isteyenler, maçın yayın saati ve kanalı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.
Kritik maçın yönetimini deneyimli hakem Volkan Bayarslan üstlenecek. Heyecanın dorukta olacağı bu müsabakayı izlemek isteyenler, maçın yayın saati ve kanalı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Başakşehir maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
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TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ousseyneu, Lima, Abeid, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek