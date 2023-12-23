Kritik maçın yönetimini deneyimli hakem Volkan Bayarslan üstlenecek. Heyecanın dorukta olacağı bu müsabakayı izlemek isteyenler, maçın yayın saati ve kanalı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

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