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BJK - Alanya CANLI ⚽🔥 21 Aralık 2023 Beşiktaş - Alanyaspor maçı kesintisiz, şifresiz, bedava, full D beIN Sports1 CANLI YAYIN linki...

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Avrupa'da yaşanan hayal kırıklıklarının ardından lige odaklanan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe mağlubiyetini unutturacak üç puan arayışında. Beşiktaş cephesinde, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Takımın bu eksikliklere rağmen nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. İşte Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı yayın linki...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 18:52 Güncelleme 21 Aralık 2023, 18:52
BJK - Alanya CANLI ⚽🔥 21 Aralık 2023 Beşiktaş - Alanyaspor maçı kesintisiz, şifresiz, bedava, full D beIN Sports1 CANLI YAYIN linki...

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma büyük bir heyecana sahne olacak. Beşiktaş, evinde konuk edeceği Alanyaspor'u ağırlayacak. İşte BJK - Alanyaspor maçı canlı yayını...

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 21 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN LİNKİ

https://beinsports.com.tr adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Muleka, Chamberlain, Rebic, Cenk

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Yusuf, Efecan, Novais, Oğuz, Sisto, Cordova, Richard, Augusto

17 eksikle gittiği Lugano deplasmanında Konferans Ligi grubundaki ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay genç oyuncuların İsviçre'de sergilediği performanstan memnun. 19 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi'ye ilk 11'de şans veren Çalımbay, kaleci Göktuğ Baytekin hariç deplasmana götürdüğü 7 futbolcunun 6'sına şans verirken mücadele, azmi ve performanslarıyla büyük beğeni toplayan genç futbolcular oyunlarını galibiyetle taçlandırmayı da başardı.

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