Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak yeniden çıkışa geçmek ve Fenerbahçe mağlubiyetini unutmak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak.

Beşiktaş Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz;

İLK 11'LER



Beşiktaş :

Alanyaspor :

KARA KARTAL'DA 3 EKSİK



Siyah-beyazlılarda Konferans Ligi gruplarında son oynanan Lugano maçının ardından 5 oyuncunun sakatlığını atlatması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Arthur Masuaku, Ante Rebic, Milot Rashica, Omar Colley ve Mert Günok geri dönen isimler oldu. Ayak bileği dış yan bağ yaralanması bulunan Portekizli yıldız Gedson Fernandes maç kadrosuna dahil edilmezken, alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavileri devam eden sol bek Umut Meraş ve ön libero Necip Uysal da bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 maçın 10'unu siyahbeyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

DÖRT YILDIZ SINIRDA



Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kadroda olması beklenmeyen Necip Uysal dışındaki oyuncular bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.



CEZALILAR YOK



Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana kadro dışı bırakıldıkları için takımla çalışmalarına dahil olsalar da, bugünkü karşılaşma kadrosunda yer almayacaklar.