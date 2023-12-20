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Galatasaray - Karagümrük | CANLI

Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmamak ve moral depolamak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde. Galatasaray Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 18:53 Güncelleme 20 Aralık 2023, 20:00
Galatasaray - Karagümrük | CANLI

Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmamak ve moral depolamak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

Galatasaray Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Karagümrük : Emre, Biraschi, Veseli, Dresevic, Levent, Feghouli, Rohden, Mendes, Eysseric, Can, Lasagna.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor. Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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