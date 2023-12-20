Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı beIN Sorts 1 CANLI İZLE linki 🔥⚽️ 20 Aralık 2023 GS-Karagümrük maçı kesintisiz, bedava, full HD CANLI YAYIN izle!

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.