Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı beIN Sorts 1 CANLI İZLE linki 🔥⚽️ 20 Aralık 2023 GS-Karagümrük maçı kesintisiz, bedava, full HD CANLI YAYIN izle!

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı, futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in kritik mücadelesi için geri sayım başladı. İşte detaylar...
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı, futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in kritik mücadelesi için geri sayım başladı. İşte detaylar...
GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - F. KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
G.SARAY: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.
F. KARAGÜMRÜK: Dituro, Veseli, Birascchi, Dresevic, Levent, Feghouli, Sturaro, Can Keleş, Mendes, Eysseric, Serdar Dursun.
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GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.