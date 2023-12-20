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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı beIN Sorts 1 CANLI İZLE linki 🔥⚽️ 20 Aralık 2023 GS-Karagümrük maçı kesintisiz, bedava, full HD CANLI YAYIN izle!

Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray, kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olacak ve VAR hakemliğini Özgür Yankaya üstlenecek. İşte Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı yayın linki...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 18:44 Güncelleme 20 Aralık 2023, 18:44
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı beIN Sorts 1 CANLI İZLE linki 🔥⚽️ 20 Aralık 2023 GS-Karagümrük maçı kesintisiz, bedava, full HD CANLI YAYIN izle!

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı, futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in kritik mücadelesi için geri sayım başladı. İşte detaylar...

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - F. KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

G.SARAY: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

F. KARAGÜMRÜK: Dituro, Veseli, Birascchi, Dresevic, Levent, Feghouli, Sturaro, Can Keleş, Mendes, Eysseric, Serdar Dursun.

beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN LİNKİ

https://beinsports.com.tr/

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GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

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