Nokta atışı transfer için hummalı çalışma: Galatasaray Standard Liege forması giyen Cihan Çanak’ı listesine aldı

Nokta atışı transferler yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray 'ın, Standard Liege forması giyen Cihan Çanak 'ı listesine aldığı öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcunun maçlarını izleyen Sarı-Kırmızılı yetkililerin, sözleşme şartlarıyla ilgili araştırmalar yaptığı belirtildi.

10 numara dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Çanak'ın kulübüyle kontratı 2026'da bitecek. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan Çanak, bu sezon 16 karşılaşmada şans buldu ve 2 asist üretti.

S.Liege'de parlayan bir isim olan Cihan Çanak, Belçika ekibinde toplam 60 maça çıkarken 1 gol, 6 asiste imza attı. Belçika'nın altyaş kategorilerinde oynasa da Türkiye U21 Takımı'nı seçen Çanak, Süper Ligi de yakından takip ediyor.