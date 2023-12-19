Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.

Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak. Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin hesaplarını yapıyor.

İstanbulspor Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

İstanbulspor :



Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren,Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Tezeguet, Onuachu.





TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK!



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.



İSTANBULSPOR GOL YOLLARINDA KAYIP



Geride kalan 15 haftada İstanbulspor, Süper Lig'in en az gol bulan takımı oldu. Sarı-siyahlılar, rakip fileleri yalnızca 11 kez havalandırabildi. İstanbul ekibi, çıktığı karşılaşmaların 6 tanesinde hiç gol bulamadı. Sarı-siyahlılar, 2-1'lik skorlarla kazandığı MKE Ankaragücü ve Hatayspor müsabakaları ile 4-2 mağlup olduğu Pendikspor karşılaşması haricinde hiçbir maçta 1'den fazla gol atamadı. Öte yandan, bu haftaya kadar kalesinde 27 gol gören İstanbulspor, 33 gol yiyen Pendikspor'dan sonra ligin en çok gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.



DAVID JENSEN İLE SÖZLEŞME FESHEDİLDİ



Sarı-siyahlı kulüp, kaleci David Jensen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

ABDULLAH AVCI DEPLASMANDA KAYBETMİYOR



Trabzonspor'da ligin 9. haftasında Nenad Bjelica'nın yerine göreve gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı, çıktığı deplasman maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde çıkılan 7 maçın 3'ü deplasmanda oynanırken bordo-mavililer bu müsabakalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarttı. Deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzon ekibi, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.