Galatasaray taraftarları Kopenhag yenilgisinin ardından faturayı teknik direktör Okan Buruk’a kesti

Şampiyonlar Ligi defterini Kopenhag yenilgisiyle kapatan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mağlubiyet sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, deplasmanda alınan yenilginin faturasını Buruk'a kesti ve sosyal medyadan deneyimli teknik adamı eleştirdi. Galatasaray taraftarlarının Buruk'u oyuncu değişiklerinin geç yapılması nedeniyle eleştirdiği görüldü. Cimbom'un hocası, iyi bir başlangıç yaptıkları Devler ligi Elemeleri'nde maç başına 2.67 puan ortalaması yakaladı. Ancak; A Grubu'nda ise 1 galibiyet, beraberlik ve 3 yenilgi tadan Buruk, 0.83 puan ortalaması elde etti.