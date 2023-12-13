Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Kopenhag deplasmanında yaşadığı 1-0'lık mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te çekilecek.
Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.
Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.