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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri!

Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ise belli oldu. İşte Galatasaray'ın UEFA .Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 08:16 Güncelleme 13 Aralık 2023, 08:16
Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Kopenhag deplasmanında yaşadığı 1-0'lık mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te çekilecek.

Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.

Yayıncı kuruluş hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Freiburg/West Ham

Marsilya/Brighton

Betis/Rangers/Sparta Prag

Sporting

Toulouse/U. Saint-Gilloise

Rennes/Villarreal

Slavia Prag/Roma

Karabağ/Molde

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